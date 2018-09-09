Молния поразила мяч после удара футболиста

Инцидент произошел на стадионе "Футбол-парк" в австралийской Аделаиде.

Поистине сногсшибательный удар продемонстрировал Эдди Беттс, игрок австралийского клуба "Аделаида" — отправленный им в сторону ворот мяч поразила молния. Сделанную его товарищами запись звезда "Воронов" опубликовал на своей странице в Instagram, сообщает Вести.Ru.

Инцидент произошел на стадионе "Футбол-парк" все в той же Аделаиде. Испортившаяся погода сорвала тренировку, и, когда футболисты уже покидали поле, Беттс решил напоследок набрать шесть очков (речь идет об австралийском футболе), дабы не уходить "с пустыми руками". Он из-за бровки навесил мяч в сторону ворот, но тот не достиг цели, поскольку в воздухе его поразила молния.

На кадрах видно, как Эдди и его приятели от испуга падают на землю, а затем быстро поднимаются и отбегают в сторону, выражая свое изумление произошедшим. Несмотря на такую реакцию, некоторые пользователи выразили сомнение в правдоподобности обнародованных кадров, сочтя, что игрок "Аделаиды" попросту наложил спецэффекты.

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