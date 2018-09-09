Безымянная вершина будет названа «Пиком 20-летия Астаны»
Вершина (3446м) находится в Сайрам-Угамском Национальном парке Туркестанской области.
Фото : www.unikaz.asia9 сентября 2018, 19:53
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Астаны, Национальная компания Kazakh Tourism организует массовое восхождение на безымянную вершину, которая по итогам мероприятия будет названа в честь столицы «Пиком 20-летия Астаны», сообщает zakon.kz.
Вершина (3446м) находится в Сайрам-Угамском Национальном парке Туркестанской области.
Мероприятие проводится 15-16 сентября 2018г.
На торжественное открытие альпиниады приглашены Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и акимы города Астаны Асет Исекешев и Туркестанской области Жансеит Туймебаев.
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