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Безымянная вершина будет названа «Пиком 20-летия Астаны»

Вершина (3446м) находится в Сайрам-Угамском Национальном парке Туркестанской области.

Фото : www.unikaz.asia9 сентября 2018, 19:53

В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию Астаны, Национальная компания Kazakh Tourism организует массовое восхождение на безымянную вершину, которая по итогам мероприятия будет названа в честь столицы «Пиком 20-летия Астаны», сообщает zakon.kz.

Вершина (3446м) находится в Сайрам-Угамском Национальном парке Туркестанской области.

Мероприятие проводится 15-16 сентября 2018г.

На торжественное открытие альпиниады приглашены Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и акимы города Астаны Асет Исекешев и Туркестанской области Жансеит Туймебаев.


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