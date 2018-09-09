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Дарига Назарбаева посетила воинскую часть в Усть-Каменогорске

В Курчуме состоится выездное заседание комитета, перед которым сенаторы (кроме подразделений Национальной гвардии РК) посетят все пограничные заставы Восточного Казахстана и предприятия оборонной промышленности.

Фото : inform.kz9 сентября 2018, 20:13

Сенатор, председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева вместе со своими коллегами ознакомилась в Усть-Каменогорске с условиями службы военнослужащих воинской части 5518 регионального подразделения «Шығыс» Национальной гвардии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Завтра, 10 сентября, в Курчуме на базе части 2535 состоится выездное заседание комитета, перед которым сенаторы (кроме подразделений Национальной гвардии РК) посетят все пограничные заставы Восточного Казахстана и предприятия оборонной промышленности.

В рабочей поездке по региону депутатов Сената Парламента РК сопровождают Главнокомандующий Национальной гвардии РК, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков и аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.


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