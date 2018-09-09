Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Южном Судане самолет упал в озеро, погиб 21 человек

В результате крушения выжили три человека.

Фото : Гордон9 сентября 2018, 20:40

Пассажирский самолет упал в озеро в центральной части Южного Судана, 21 человек погиб, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти, сообщает РИА Новости.

Как сообщил агентству министр информации города Йироль Табан Абель Агек (Taban Abel Aguek), самолет, рассчитанный на 19 мест, летел из столицы Южного Судана, города Джуба. По его словам, в результате крушения выжили три человека — шестилетний мальчик и двое мужчин. Сколько точно человек находилось на борту, не сообщается.

По данным агентства Рейтер, в результате аварии выжил врач из Италии, который работал на одну из некоммерческих организаций, действующих в регионе. Сейчас он находится в больнице города Йироль, ему делают операцию.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты