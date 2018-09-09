ДТП в Алматы: Шесть человек госпитализированы, трехлетний ребенок в критическом состоянии

Авария произошла на пересечении улиц Жандосова и Манаса.

В крупном ДТП, произошедшем в Алматы вечером 9 сентября, пострадали шесть человек, трое из которых – дети. Состояние одного ребенка врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщает Sputnik Казахстан.

Авария произошла на пересечении улиц Жандосова и Манаса.

По словам очевидцев, водитель автомашины Lada, ехавший по Манаса на юг, проигнорировал красный сигнал светофора и выскочил на перекресток, где в него врезалась Toyota.

Удар оказался такой силы, что легковушку развернуло на 180 градусов, а японская иномарка вылетела на разделительный бордюр.

Люди пострадали в салонах обоих авто. Бригадами скорой помощи с места ДТП в больницы были доставлены шесть человек. Трое из них – дети.

По словам врачей неотложки, состояние одного ребенка оценивается как критическое. В настоящее время он находится в реанимации, где медики борются за его жизнь.

На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы. Со слов очевидцев они уже установили виновника ДТП. Теперь им предстоит выяснить, был ли он трезв, находясь за рулем авто.

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