Жительница Костаная организовала в квартире притон
Проводится досудебное расследование.
Фото : chelnyltd.ru9 сентября 2018, 21:01
Полиция Костанайской области задержала 43-летнюю женщину, организовавшую притон в квартире, сообщает zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.
"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области 4 сентября задержана 43-летняя подозреваемая, которая организовала притон в одной из квартир по улице Карбышева", - сообщили в ДВД.
По факту проводится досудебное расследование по статье "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".
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