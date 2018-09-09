Жительница Костаная организовала в квартире притон

Проводится досудебное расследование.

Полиция Костанайской области задержала 43-летнюю женщину, организовавшую притон в квартире, сообщает zakon.kz со ссылкой на Alau.kz.

"Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Костанайской области 4 сентября задержана 43-летняя подозреваемая, которая организовала притон в одной из квартир по улице Карбышева", - сообщили в ДВД.

По факту проводится досудебное расследование по статье "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

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