Обратив внимание на мужчину с малышами, полицейский спас двоих детей в ВКО

Лица детей показались знакомыми лейтенанту.

Горе-папаша, взяв двоих сыновей — двух и четырех лет, отправился в гости к родственникам в другой район. Потом оказался в Усть-Каменогорске, все это время не переставая пил и окончательно забыл, что рядом с ним двое малолетних детей. Таким образом он «гостил» почти месяц, в результате, остался без денег. Его супруга, встревоженная отсутствием вестей о детях, обратилась в полицию, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу УВД Усть-Каменогорска.

В конце августа инспектор службы батальона дорожно-патрульной полиции МПС УВД Усть-Каменогорска лейтенант полиции Нурболат Каханов, находясь на выходном, после обеда пошел в ближайшую аптеку за лекарствами.

Неожиданно его внимание привлек мужчина с двумя ребятишками, точнее не он сам, а маленькие дети рядом с ним. Их лица почему-то были знакомы лейтенанту.

«Призадумавшись он вспомнил, что буквально вчера, на утреннем разводе им раздали ориентировки на двоих мальчиков — двух и четырех лет. Тут же позабыв о лекарствах и аптеке, он поспешил к мужчине с детьми, параллельно вызвав патрульный наряд», — рассказали в пресс-службе УВД.

Полицейский начал интересоваться: откуда дети, кем приходится им сопровождающий их мужчина, где их родители? К тому времени, как прибыл патруль, ситуация уже была ясна инспектору.

«Как выяснилось, этот мужчина оказался новым знакомым отца семейства, с которым он познакомился на улице и позабыв о том, что рядом с ним малолетние дети, он легкомысленно решил увлечься спиртным. Позабыв о том что он родитель, о том что детей и его ждут дома, о том что ребятишки совсем еще маленькие, он подверг опасности их жизнь и безопасность», — сообщили в ведомстве.

Оказалось, что родители малышей проживают в Урджарском районе и в конце июля отец семейства, взяв двоих сыновей, поехал к своим родителям в Зайсан. Там погостив около полумесяца, позвонил супруге и сказал, что они возвращаются домой через областной центр.

«Доехав до Усть-Каменогорска, они три дня пробыли у родственников, и затем пошли на автовокзал, однако домой так и не прибыли. 20 августа отец семейства снова позвонил жене и сообщил, что все еще находится в Усть-Каменогорске. Он заявил, что у него нет средств, чтобы добраться до дома и попросил супругу выслать денег. Финансы были отправлены, однако ни детей, ни мужа женщина так и не дождалась, и телефон их был отключен», — говорится в сообщении.

Обзвонив всех родственников, женщина забила тревогу и 28-го числа отправилась в местный РОВД, чтобы написать заявление. Так ориентировки пропавших детей и мужчины были разосланы во все отделы полиции. Спустя два дня блудный супруг вместе с детьми был возвращен домой.

«В этой ситуации все закончилось благополучно для всех, однако дети, по вине родителя, оказались в опасной ситуации. Пока их отец увлекался спиртным, малыши, предоставленные сами себе, могли потеряться, травмироваться, заболеть, их могли похитить», — подчеркнули в ведомстве.

В полицейском ведомстве также отметили бдительность инспектора Нурболата Каханова. Благодаря ему маленькие дети благополучно вернулись домой.

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