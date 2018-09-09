Головкин заявил, что не уважает Канело, а бой будет легким

Он подделка, лжец и плохой парень, - GGG.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин поделился ожиданиями от рематча с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.





— После первого боя «Канело» показал всем, что он подделка, лжец, плохой парень. Я не уважаю его, потому что он считает себя умнее всех, а фанатов глупыми. Если я подойду к рематчу с моими эмоциями, то уверен, это будет легкий бой, — отметил Головкин.

Первый бой «Канело» — GGG в сентябре прошлого года закончился скандальной ничьей.

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