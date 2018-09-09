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«Кайрат» уступил «Зениту» в товарищеском матче в Санкт-Петербурге

Счет матча 1:0.

Фото : fckairat.com9 сентября 2018, 23:05

Алматинский «Кайрат» в Санкт-Петербурге провел товарищеский матч с местным «Зенитом», пишет Sports.kz.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Лодыгин, Чернов, Скроботов, Иванович, Анюков, Оздоев, Краневиттер, Эрнани, Плетнев, Дриусси, Терентьев;

«Кайрат»: Покатилов, Ахметов, Алип, Исаэль, Лунин, Эсеола, Иличевич, Парагульгов, Аршавин, Кейлер.

Алматинцы с первых минут старались показать себя лучшим образом, неплохие моменты имели Исаэль и Адеринсола Эсеола, а забили в итоге россияне, ударом на добивание гол провел Себастьян Дриусси. В перерыве в воротах казахстанского клуба вместо Стаса Покатилова вышел Давид Лория, который не пропускал, имел свой шанс Андрей Аршавин, но забить не сумел. 1:0 — победа «Зенита».

Отметим, что «Кайрат» следующий поединок КПЛ проведет 16 сентября против уральского «Акжайыка» в Алматы.


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