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Самолеты ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии

Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения.

Фото : The National Interest10 сентября 2018, 00:27

Два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко, сообщает РИА Новости.

Удары нанесли по населенному пункту Хаджин. В результате атаки вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.

Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения.


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