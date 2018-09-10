Самолеты ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами по Сирии
Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения.
Фото : The National Interest10 сентября 2018, 00:27
Два самолета F-15 США 8 сентября нанесли удар запрещенными фосфорными боеприпасами по провинции Дейр-эз-Зор, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Владимир Савченко, сообщает РИА Новости.
Удары нанесли по населенному пункту Хаджин. В результате атаки вспыхнули сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.
Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года, напомнил Савченко.
Фосфорные бомбы считаются оружием массового поражения.
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