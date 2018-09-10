В британских СМИ заговорили о тесной связи принца Чарльза и Меган Маркл

Журналисты побеседовали с одним из членов королевской семьи.

Британцы до сих пор с умилением вспоминают, как принц Чарльз вел к алтарю невесту своего сына Гарри Меган. Но что на самом деле чувствуют друг к другу новоиспеченные родственники все эти месяцы держалось в тайне, сообщает портал "Дни.ру".

Американская актриса стала членом королевской семьи в мае этого года, но она уже продемонстрировала свою твердую приверженность новой роли. В качестве герцогини Сассексой Меган приняла участие в более чем десяти публичных мероприятиях.

Первое официальное появление Маркл в составе королевской семьи было на праздновании 70-летия принца Чарльза, которое состоялось 22 мая. В тот день Меган с гордостью стояла рядом со своими новыми родственниками, пока принц Гарри выступал с речью. Актриса даже разразилась приступом хихиканья вместе с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой, когда пчела прервала выступление Гарри.

Но британские журналисты не верили в идиллию между новоиспеченными родственниками и решили выяснить, что на самом деле думает принц Чарльз о жене своего сына. Чтобы выяснить правду, они побеседовали с одним из членов королевской семьи, пообещав ему полную конфиденциальность.

"Принц Чарльз сейчас ближе к Гарри, чем когда-либо, он имеет прекрасные отношения с герцогиней”, – заверил источник издания Vanity Fair.

“Свадьба была настоящим поворотным пунктом. Чарльз показал так много любви к Гарри и Меган, и я думаю, что Гарри будет вечно благодарен своему папе за то, что он вмешался и протянул руку Меган", – заявил член семьи, отметив, что между Маркл и принцем Чарльзом очень тесная связь.

Минувшим летом Меган с Гарри неделю гостили у принца Чарльза в замке Мэй, который расположен на северном побережье Шотландии. Трио проводило вечера за чтением, выгуливанием собак и разговорами.

“Чарльз очень поддерживал Меган и понимает все, что она переживает со своим собственным отцом. У него есть настоящая слабость к ней. Чарльз думает, что она лучшее, что случилось с Гарри", – отметил инсайдер.

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