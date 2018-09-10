Промоутер Головкина объяснил отказ от гимна Казахстана перед боем с «Канело»

Ранее Де ла Хойя удивился решению Головкина отказаться от гимнов непосредственно перед боем и назвал казахстанского боксера «непатриотичным».

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер поделился подробностями об исполнении национальных гимнов перед рематчем с Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

— Оскар [Де ла Хойя] говорит, что мы не уважаем гимны — это странно слышать. Просто телеканал HBO понимает, что три гимна — это двадцать минут. Это много, если перед главным или со-главным событием вечера. Нет никакого неуважения к гимнам: вся арена услышит их, но они будут исполнены до PPV-карда, — сказал Леффлер в интервью Bad Culture TV.

Ранее Де ла Хойя удивился решению Головкина отказаться от гимнов непосредственно перед боем и назвал казахстанского боксера «непатриотичным».





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