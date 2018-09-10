Стало известно о тесной связи принца Чарльза и Меган Маркл

В Великобритании до сих умиляются от того, как Меган Маркл шла к алтарю вместе со своим свёкром.

Британским журналистам удалось выяснить подробности взаимоотношений принца Чарльза и Меган Маркл, которая в мае нынешнего года вышла замуж за его сына — принца Гарри.

Как сообщает портал "Дни.ру", минувшим летом Меган и Гарри гостили у принца Чарльза в замке Мэй на севере Шотландии. На протяжении недели вечерами они читали, выгуливали собак и общались. Как рассказал источник, близкий к королевской семье, между Чарльзом и Меган "прекрасные отношения" — лучше, чем когда-либо.

— Чарльз очень поддерживал Меган и понимает всё, что она переживает со своим собственным отцом. У него есть настоящая слабость к ней. Чарльз думает, что она лучшее, что случилось с Гарри, — приводит его слова издание Vanity Fair.

Ранее СМИ сообщали, что Меган Маркл после свадьбы получила от принца Чарльза прозвище "вольфрамовая" за свой несгибаемый характер.

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