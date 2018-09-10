Банда серийных домушников, промышлявшая в коттеджах, задержана в Астане

Похищали преимущественно ювелирные, меховые изделия и денежные средства.

Полицейские управления криминальной полиции департамента города задержали преступную группу воров-«гастролеров», специализировавшихся на квартирных кражах. В основном они совершали кражи из коттеджей, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

По фактам краж проводится досудебное расследование. На данный момент подтверждается их причастность к шести фактам хищения чужого имущества. Сейчас продолжается работа по проверке на причастность задержанных к ранее совершенным аналогичным преступлениям как на территории столицы, так и в других регионах страны.

По словам начальника управления криминальной полиции столичного департамента Дмитрия Демидова «во всех случаях злоумышленники проникали в дома через окна путем срыва оконных металлических решеток и отжатия пластиковых окон».

Похищали преимущественно ювелирные, меховые изделия и денежные средства.

«В состав преступной группы входили пять человек — жители Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей в возрасте от 25 до 30 лет. Все члены группы были ранее судимые за аналогичные преступления. Проживали в Астане на съемных квартирах, где оперативниками в ходе следственных действий была изъята часть похищенного. Кроме того, установлены места сбыта краденного. В настоящее время проводятся оперативные и следственные мероприятия по изъятию вещественных доказательств и возвращению их законным владельцам», — сказал Демидов.

Также он отметил, что вопрос профилактики и предупреждения преступлений в значительной степени зависит и от бдительности самих граждан.

«Жителям города не следует игнорировать элементарные меры безопасности. В первую очередь необходимо оборудовать входные двери в жилище качественными запорными устройствами и не оставлять открытыми на период отсутствия, а также в ночное время не оборудованные защитными решетками окна домов и балконные двери квартир, расположенных на нижних этажах жилых домов, устанавливать системы видеонаблюдения и сигнализации», — напомнили в полиции.

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