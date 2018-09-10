Лечим сосуды: новые методы ультразвуковой диагностики изучают доктора Президентской клиники

Заболевания сосудов - сегодня одни из самых распространенных в медицинской практике.

В мастер-классе Больницы Медицинского центра УДП РК принимает участие видный специалист в области ультразвуковых исследований Владимир Куликов, передает Zakon.kz.

УЗИ – три буквы, о которых слышал каждый. С помощью этого метода диагностики врачи исследуют почки, печень, щитовидную железу, изучают плод беременной женщины, смотрят сердце, по-медицински - визуализируют органы человека благодаря звуковым частотам. Они, проходя через датчик аппарата, генерируют электрический ток, который потом преобразуется в картину на экране. Но есть еще одна сфера ультразвуковой диагностики, которая позволяет докторам детально изучать сосуды и их патологии. Ее называют доплерографией. Именно ей и посвящен настоящий мастер-класс в Президентской клинике.

«Доплерография помогает регистрировать кровотоки и кодировать скорость направления движения крови цветом, и в виде кривой, то есть мы можем измерить скорость, организованность движения частиц, нормальный это кровоток или нарушенный…. В этой сфере много нюансов. Весь мир накапливает огромный материал, изменяет диагностические критерии для патологий сосудов - это самая быстро развивающаяся область. На таких мастер-классах мы обмениваемся опытом. Смотрим вместе пациентов, разбираем случаи и сразу же обсуждаем на мини-лекциях», - рассказывает Владимир Куликов, врач ультразвуковой диагностики и по совместительству директор Алтайского медицинского института последипломного образования, известный в профессиональных кругах своими научными трудами и практическим опытом.

Заболевания сосудов - сегодня одни из самых распространенных в медицинской практике. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения, люди чаще всего умирают из-за проблем с сердцем и сосудами: ежегодно около 17 миллионов человек в мире. В группу болезней сосудов входят как опасные – инсульт, ишемия конечностей, а также знакомый всем варикоз – все эти патологии сегодня на повестке мастер-класса.

«Он был организован по инициативе врачей ультразвуковой диагностики, поскольку есть на сегодняшний день потребность в совершенствовании самой методики и внедрения новых методов диагностики. В частности, профессор подарил нам свое патентованное изобретение для исследования реактивности мозгового кровотока пациентов после инсульта с помощью гиперкапнии "Карбоник"(прим.авт. – повышенное давление углекислого газа в крови и тканях организма), - делится врач функциональной диагностики Центра диагностики БМЦ УДП РК Зауре Байдаулетова.

На протяжении пяти дней доктора Президентской клиники и доктор Владимир Куликов вели совместные лекции, а также совместно осматривали пациентов.

«Здесь самая современная аппаратура, которая имеет все возможности для очень тщательной, глубокой и тонкой постановки диагноза сердца и сосудов. И доктора здесь очень разнообразные: хорошо, что отделение называют функциональной диагностикой, они понимают как работает мозг, сердце, смотрят на пациента уже в целом, системно, и понимают, что с ним происходит. Поэтому здесь очень высокий уровень докторов», - заключил доктор Владимир Куликов.

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