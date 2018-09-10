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Два новых штамма гриппа "атакуют" Россию

Большинство людей болеют гриппом около недели, но некоторые заболевают серьезнее.

Фото : © РИА Новости / Николай Хижняк10 сентября 2018, 08:19

Два новых штамма гриппа "атакуют" Россию в этом эпидемиологическом сезоне, говорится на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, пишет РИА Новости.

"В России ожидается циркуляция двух новых штаммов гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован", — говорится на стенде ведомства.

В сообщении уточняется, что большинство людей болеют гриппом около недели, но некоторые заболевают серьезнее. Возможно тяжелое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.


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