Аэропорт Байконура начнёт работать по ночам

В настоящее время аэродром "Крайний" на имеет права принимать рейсы ночью.

Аэропорт Байконура "Крайний" начнёт работать по ночам после появления необходимого светосигнального оборудования, соответствующая конкурсная документация размещена на сайте госзакупок, сообщают РИА Новости.

"Восстановление светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности аэродрома "Крайний" (космодром Байконур) и прохождение государственной экспертизы", — говорится в документации.

На работы будет потрачено 9,165 млн рублей. В настоящее время аэродром "Крайний" на имеет права принимать рейсы ночью.

Основная задача светового оборудования в аэропортах — обеспечивать контакт экипажей самолётов с поверхностью взлётно-посадочной полосы на этапах захода на посадку, при посадке, при рулении и при взлёте воздушных судов в тёмное время суток и в сумерках, а также в условиях ограниченной или плохой видимости в любое время суток.

Ранее сообщалось, что на 2018–2019 годы запланировано выделение дополнительно более 1 млрд рублей из бюджета России для проведения работ по реконструкции аэродрома.

Аэропорт "Крайний" был построен в середине 1960-х годов прошлого века. Он находится в Кызылординской области Казахстана, расположен на правом берегу реки Сырдарья, в шести километрах к западу от города Байконур.

Помимо "Крайнего" на Байконуре имеется аэродром "Юбилейный", который используется для доставки космической техники.

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