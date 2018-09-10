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Аэропорт Байконура начнёт работать по ночам

В настоящее время аэродром "Крайний" на имеет права принимать рейсы ночью.

Фото : © РИА Новости / Нина Зотина10 сентября 2018, 08:43

Аэропорт Байконура "Крайний" начнёт работать по ночам после появления необходимого светосигнального оборудования, соответствующая конкурсная документация размещена на сайте госзакупок, сообщают РИА Новости.

"Восстановление светосигнального оборудования с огнями малой интенсивности аэродрома "Крайний" (космодром Байконур) и прохождение государственной экспертизы", — говорится в документации.

На работы будет потрачено 9,165 млн рублей. В настоящее время аэродром "Крайний" на имеет права принимать рейсы ночью.

Основная задача светового оборудования в аэропортах — обеспечивать контакт экипажей самолётов с поверхностью взлётно-посадочной полосы на этапах захода на посадку, при посадке, при рулении и при взлёте воздушных судов в тёмное время суток и в сумерках, а также в условиях ограниченной или плохой видимости в любое время суток.

Ранее сообщалось, что на 2018–2019 годы запланировано выделение дополнительно более 1 млрд рублей из бюджета России для проведения работ по реконструкции аэродрома.

Аэропорт "Крайний" был построен в середине 1960-х годов прошлого века. Он находится в Кызылординской области Казахстана, расположен на правом берегу реки Сырдарья, в шести километрах к западу от города Байконур.

Помимо "Крайнего" на Байконуре имеется аэродром "Юбилейный", который используется для доставки космической техники.


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