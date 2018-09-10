В Астане задержаны двое подозреваемых в краже крышек канализационных люков

Задержанные признались, что данные крышки похитили с целью дальнейшего сбыта.

8 сентября столичными полицейскими при проведении оперативно-розыскных мероприятий в совершении кражи крышек канализационных люков по улице Бейсекова задержаны двое жителей Акмолинской области в возрасте 26 и 27-ми лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Астаны.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 (кража) УК РК. В ходе следственных действий крышки от люков изъяты. Проверяется причастность их к другим аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории города. Задержанные признались, что данные крышки похитили с целью дальнейшего сбыта.

Раскрытие правонарушений, связанных с кражами люков, находится на постоянном контроле, также на особом контроле полицейских находятся пункты приема металла, куда могут быть сданы канализационные люки.Совершая кражи крышек канализационных люков, злоумышленники подвергают опасности здоровье и жизнь граждан. Также создаются дополнительные проблемы для участников дорожного движения.

Полиция Астаны просит граждан активно проявлять свою гражданскую позицию и незамедлительно сообщать любую информацию о фактах краж крышек канализационных люков, о местах их сбыта, а также о лицах, промышляющих их хищениями по телефонам: 8(7172)71-60-10, 71-67-10, 71-66-11, либо на «102».

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