Сможет ли Россия «убить» американский доллар

Сколь массовым не был бы отток капиталов из доллара в золото, это не приведет к подрыву мировой долларовой системы.

Вопрос о том, как быть в ситуации, когда международные санкции в отношении российских активов и их владельцев будут ужесточаться и далее, а зарубежные инвестиции становятся все более и более рискованными, похоже, не дает покоя российскому правительству. К тому же, сложившаяся ситуация, становится еще и неплохим поводом для возврата в страну того, что на протяжении почти двух десятилетий вывозилось и пряталось за рубежом, пишет Рамблер.

На прошлой неделе Минфин России в очередной раз заговорил о необходимости полной отмены НДС на золото. Как заявил в своем интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев, данная мера поможет вернуть в страну вывезенные капиталы на десятки миллиардов рублей.

Вопрос еще обсуждается, и сейчас появился дополнительный импульс для его решения, — пояснил Моисеев. — Вы можете наблюдать, что государство уделяет большое внимание репатриации капиталов. Выяснилось, что целый ряд граждан хотели бы репатриировать свои капиталы, но вложить их не в банковскую систему, а в слитки золота. Это личное право. Препятствием же для этого сейчас служит НДС.

По словам замминистра, Минфин регулярно сталкивается с обращениями от банков, о том, что у них есть клиенты, готовые купить золото на суммы порядка миллиарда рублей. «И если эта мера позволит нам даже на несколько десятков миллиардов репатриировать капитал, она будет оправданна», — говорит Моисеев.

Данная логика предельно ясна, однако возникает ощущение, что представитель Минфина умалчивает о еще одном немаловажном обстоятельстве. А именно о том, что отмена НДС на операции с золотыми слитками позволит организовать канал для возврата в страну сомнительных частных капиталов, находящихся в зоне наибольшего риска.

Думаю, инициатива Моисеева об отмене НДС на слитки появилась не просто так. Очевидно, что богатые россияне (точнее сверхбогатые), чьи активы хранятся за рубежом, ищут различные способы, как вернуть деньги на Родину до того, как они будут арестованы или заблокированы американским Минфином, — пояснил «Ридусу» вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.

По словам эксперта, судя по последним скандалам со швейцарскими банками и Кипром, под угрозой сегодня находится уже не только американская, но также и другие юрисдикции. И здесь вырисовывается вполне логичная и сравнительно легитимная схема возврата капиталов в Россию — через покупку на долларовые активы, вывод которых в любой момент может оказаться невозможен, физического золота.

«Одним из способов возврата мог бы стать физический вывоз купленных слитков в Россию, — говорит Вязовский. — Но для этого надо поменять налоговую и таможенную систему».

По мнению эксперта, очевидно, что идет неприкрытое лоббирование этих вопросов.

С другой стороны, даже при положительном решении вопроса с НДС в России, не факт, что западные финансовые власти разрешать такой масштабный вывоз золота из своих стран.

Тут в ход может пойти что угодно, — говорит Вязовский. — От ареста по надуманным поводам до специальных налогов на вывоз. Но одно можно сказать точно. Чем больше будет развиваться санкционная истерия, тем больше будет востребован главный мировой актив-убежище — золото.

Золото против доллара

Вся эта история в очередной раз подымает избитую тему ухода от доллара в «истинные ценности», к каковым, безусловно, относится и благородный металл. Ситуация интересна еще и тем, что честные и не очень долларовые активы россиян, размещенные за рубежом, представляют собой весьма внушительную сумму, даже в глобальных масштабах. Следовательно, массированный их перевод в золото неизбежно скажется на состоянии теперь уже американской валюты. Сможет ли это привести к падению доллара — неизвестно, хотя подобные примеры в истории реально существуют.

4 февраля 1960-го президент Франции Де Голль объявил о том, что его страна отныне в международных расчетах переходит к реальному золоту. В тот момент на международном рынке господствовал «золотой стандарт», существовавший в рамках Бреттон-Вудской системы международных валютных расчетов. Его смысл сводился к тому, что тройская унция золота фиксировано стоила 35 долларов США. Поддержание паритета гарантировалось огромными запасами физического золота, накопленного США за время Второй мировой войны.

В 1965-м, на встрече с президентом США Линдоном Джонсоном, де Голль сообщил, что намерен обменять 1,5 миллиарда бумажных долларов на золото по официальному курсу: 35 долларов за унцию. Американскому президенту доложили, что французский корабль, груженный бумажными долларами, находится в нью-йоркском порту, а в аэропорту приземлился французский самолет, набитый все теми же «зелеными бумажками».

Застигнутый врасплох Джонсон пригрозил президенту Франции серьезными проблемами, на что Де Голль завил об эвакуации с территории Франции штаб-квартиры НАТО, 29 военных баз НАТО и США.

В итоге, Парижу удалось получить с США более 3 тысяч тонн золота, создав тем самым опаснейший прецедент. Вслед за Францией поменять свои доллары на золото решила и Германия.

Франко-немецкий демарш привел к девальвации доллара, а 15 августа 1971-го президент США Ричард Никсон заявил об отказе от золотого стандарта. Тем самым, США сняли с себя обязательства обменивать свои доллары на золото по установленному курсу.

«Зеленая» победа

Казалось бы, эти события должны были возвестить крах американского доллара. Однако, на деле все сложилось с точностью до наоборот. Несмотря на удачный обмен, Де Голль не смог справиться с экономическими проблемами, охватившими Францию. Экономика страны оказалась куда менее эффективной по сравнению с американской, и в 1969 году после массовых народных волнений он был вынужден покинуть президентский пост.

Мораль этой истории проста: ни какие «истинные ценности» в виде драгоценных слитков, не в состоянии гарантировать успех, если страна не обладает передовой экономикой, действующими демократическими институтами и исключительной военной мощью.

Следовательно, сколь массовым не был бы отток капиталов из доллара в золото, это не приведет к подрыву мировой долларовой системы, а тем более экономики США (подорвать ее способны другие причины). По крайней мере, до той поры, пока в мире востребованы американские технологии, товары и услуги, а также военная мощь самой сильной армии мира.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!