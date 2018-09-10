Только в двух регионах не будет осадков - погода на понедельник

Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

10 сентября в большинстве регионов страны пройдут дожди с грозами, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На большей части республики под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. На западе, юге и юго-востоке страны – погода без осадков.

Местами ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Ночью и утром на севере, центре и востоке страны местами ожидается туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман, в Северо-Казахстанской области – днем местами возможен град. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На большей части Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение в ряде регионов страны.

В Алматы 10 сентября погода без осадков, днем до 20 градусов тепла.

В Астане будет облачно, осадки не ожидаются,температура днем - 14-16 градусов тепла.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!