Kagazy Recycling сообщает о положительных результатах деятельности за 7 месяцев 2018 года

Предприятие продолжает демонстрировать устойчивый рост.

Крупнейший в Казахстане и Центральной Азии переработчик макулатуры, производитель бумаги и гофрокартона ТОО «Kagazy Recycling» делится своими операционными и финансовыми показателями за 2018 год.

Предприятие продолжает демонстрировать устойчивый рост. По сравнению с 7 месяцами 2017 года, объем производства продукции за 7 месяцев текущего года вырос на 28% и составил 61 528 млн. квадратных метров. Выручка (доход) от реализации продукции - на 16%, что в итоге привело к росту прибыли от основной деятельности на 30%.

Кроме того, стоимость активов на 31 июля 2018 года увеличилась на 8% или на 2,05 млрд. тенге по сравнению с аналогичным показателем на 31 июля 2017 года. В том числе, за счёт строительства водоочистных сооружений стоимостью 1,3 млрд. тенге, которое было профинансировано компанией из собственной прибыли.

Напоминаем, что завод ТОО «Kagazy Recycling» является 100% дочерней компанией АО «Казахстан Кагазы», которое на данный момент обжалует в Верховном суде РК решение Алматинского областного суда о банкротстве.

АО «Казахстан Кагазы» в настоящее время ждет поступления денежных средств по положительному решению Высокого Суда Лондона по делу против бывших руководителей и акционеров Группы.

Однако, завод ТОО «Kagazy Recycling» также является стабильным источником денег для АО «Казахстан Кагазы», которые Компания намерена направлять на погашение обязательств перед кредиторами, в случае отмены решения о банкротстве. Только за период Процедуры Реабилитации было выплачено в пользу кредиторов более 2 млрд. тенге. Среди крупнейших кредиторов АО «Казахстан Кагазы» находятся Единый Накопительный Пенсионный Фонд РК и Европейский Банк Реконструкции и Развития.

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