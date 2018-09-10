Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе
Заседание посвящено теме развития автодорог.
Фото : parlam.kz10 сентября 2018, 10:00
В Мажилисе начался правительственный час по теме "Развитие автомобильных дорог в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы", передает zakon.kz.
С докладом выступит министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.
В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса (третий этаж) будет организована выставка.
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