Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе

Заседание посвящено теме развития автодорог.

В Мажилисе начался правительственный час по теме "Развитие автомобильных дорог в рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития "Нұрлы жол" на 2015-2019 годы", передает zakon.kz.

С докладом выступит министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек.

В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса (третий этаж) будет организована выставка.

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