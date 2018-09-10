Точное время начала реванша Головкин - Альварес

Для казахстанских зрителей вечер бокса начнется в ночь с 15 на 16 сентября.

Стало известно точное время начала трансляции вечера бокса 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), в главном событии которого состоится матч-реванш чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО), пишет vesti.kz.

По информации ESPN Deportes, вечер бокса возьмет старт поединком в 14:00 местного времени (03:00 в ночь с 15 на 16 сентября по времени Астаны), а начало трансляции PPV-андеркарта (платные трансляции) намечено на 17:00 (06:00 утра 16 сентября по Астане).

Ожидается, что Головкин и Альварес выйдут на ринг в промежутке между 19:00 и 19:30 по местному времени. Для казахстанских зрителей главный бой вечера начнется между 08:00 и 08:30 утра в воскресенье, 16 сентября. Прямую трансляцию шоу в Казахстане проведут телеканалы QazSport и Qazaqstan.

Всего в вечере бокса Головкин - Альварес вместе с главным событием запланированы восемь боев. В PPV-трансляцию попадут поединок экс-чемпиона мира в четырех весах Романа Гонсалеса (46-2, 38 КО) из Никарагуа с мексиканцем Мойсесом Фуэнтесом (25-5-1, 14 КО), встреча экс-чемпиона IBF в среднем весе канадца Давида Лемье (39-4, 33 КО) и ирландца Гэри О’Салливана (28-2, 20 КО), а также бой чемпиона WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгуйи (30-0, 25 КО) с канадцем Брэндоном Куком (20-1, 13 КО).

В предстоящем бою Головкин поставит на кон все свои пояса. Также боксеры разыграют вакантный титул чемпиона The Ring, который отобрали у Альвареса, и специальный пояс от WBC.

Напомним, первый бой Головкина и Альвареса состоялся в сентябре 2017 года также в Лас-Вегасе, но тогда боксеры не смогли выявить победителя. Судьи насчитали ничью.

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