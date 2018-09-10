Россия может получить свой "Суэцкий канал"

Россия будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом, а также получать прибыль за навигацию и работу ледоколов.

По мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным "Суэцким каналом", пишет Рамблер со ссылкой на The Washington Post.

Такие страны, как Россия, отмечает издание, возлагают огромные надежды на таяние арктических льдов, так как из-за этого Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу, что позволит существенно сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку.

Прогнозы специалистов о глобальном потеплении и таянии льдов в Арктике, указывает The Washington Post, могут стать "благом" для России, для которой большая часть Северного морского пути является исключительной экономической зоной.

Таким образом, Россия будет иметь контроль над стратегическим торговым маршрутом, а также получать прибыль за навигацию и работу ледоколов, добавляет газета.

Несмотря на опасные условия навигации даже в летний период, преимуществом Северного морского пути, как указывает издание, является время, которое затрачивается на маршрут. Газета напоминает, что судно, которое, к примеру, идет из Южной Кореи в Германию, при использовании Северного морского пути будет затрачивать на рейс в два раза меньше времени, чем через южноафриканский мыс Доброй Надежды — всего 23 дня.

Северный морской путь — главная арктическая судоходная магистраль России, кратчайший водный маршрут между Дальним Востоком и европейской частью страны. Путь связывает порты Арктики и крупные реки Северного региона.

Особую привлекательность эта транспортная артерия приобретает именно сейчас — арктические льды тают и создают коридоры, пригодные для танкерного судоходства.

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