Фейком оказалась новость об уборке чернозема и цветов в парках Карагандинской области

Газоны в Караганде и Темиртау никто не убирал, а цветы рабочие выбросили только те, что уже закончили свое цветение.

Очередная фейковая новость взбудоражила общественность. В сети распространяется видео, где рабочие убирают газон, который стелили, как утверждает голос за кадром, перед визитом Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

«Уважаемые жители и гости города, по данному факту была назначена специальная проверка, в ходе чего выяснилось, что данное событие происходит не в Караганде и Темиртау. Не подтвердилась версия и того, что ситуация происходит в одном из других городов Карагандинской области», – сообщили в пресс-службе областного акимата.

Что касается якобы выброшенных цветов в парке Темиртау, то как отметили в акимате Карагандинской области, посетители возмутились зря.

Поводом к возникшим кривотолкам стало видео в социальной сети Instagram, на котором рабочие опустошают содержимое подвесных вазонов в парке культуры и отдыха Темиртау. Петунии и чернозем они складывают в большую кучу возле спецмашины.

Как следует из текста поста, ролик сняли горожане, которые собирались запечатлеть на камеры мобильных устройств совсем другую картину: преобразившийся облик парка после реконструкции. Как известно, восстановительные работы здесь осуществлялись за счет внебюджетных средств в рамках программы «Рухани жангыру». Первым результаты стараний меценатов оценил прибывший с рабочим визитом в Карагандинскую область президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

В комментариях пользователи начали искать объяснения тому, почему петунии настигла такая участь. Мнения разделились. Если одни предположили, что цветы были всего лишь временной декорацией, то другие связали действия рабочих с сезоном: мол, вполне естественно, что осенью петунии отцветают и их убирают.

На самом деле, рабочие выбросили только те цветы, которые к началу сентября уже утратили былую красоту: завяли и стали пожухлыми. Что касается чернозема, его выбрасывать не стали - он еще пригодится для посадки цветов в следующем теплом сезоне. Вазоны с отцветшими петуниями были заменены на другие.

«Эти вазоны мы предоставили городу в качестве спонсорской помощи из своего резерва - всего 300 штук. Их повесили на ограждения возле двух входных арок. Расставили вдоль главной аллеи. Сейчас все вазоны находятся на месте, пока их убирать не собираемся», - прокомментировал главный инженер КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами» акимата Караганды Талгат Смаилов.

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