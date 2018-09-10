Как будет развиваться Евразийский экономический союз дальше?

Очень важен вопрос по снятию сохраняющихся внутри союза барьеров и ограничений, и недопущение появления новых.

Итоги существования Евразийского экономического союза и перспективы его развития обсудили на Конгрессе евразийских СМИ в Алматы, передает Zakon.kz.

«За время существования – 3,5 года - сделано немало. Прежде всего, мы создали институциональную основу Евразийского союза, отличительная черта – это создание системных органов ЕАЭС – комиссия структуры, которая имеет наднациональные полномочия. Они не такие всеобъемлющие как в Европейском союзе, но они у нас есть. Настороженное отношение к передаче компетенций от национальных правительств нашего объединения почти на протяжении 20 лет было камнем преткновения на пути развития реальной интеграции. И все предыдущие интеграционные объединения оказывались недостаточно эффективными. Сейчас мы можем констатировать, что Евразийскому экономическому союзу это удалось решить, и евразийская комиссия постепенно становится тем центром, который не только аккумулирует национальные позиции, но и высказывает свои мнения, вносит предложения, осуществляет мониторинг за выполнением договоренностей в марках союза, а решение комиссии не требует какого-либо одобрения на национальном уровне», - сказал директор департамента развития интеграции ЕЭК Сергей Шухно.

По его словам, решены также многие субстантивные вопросы.

«Союз создавался для реализации 4 свобод – движение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. По каждому направлению сделано немало. Очень важно, что на внутренних границах отменен таможенный контроль, действует единая тарифная политика. С 1 января этого года вступил в силу новый Таможенный кодекс союза, который сокращает ряд издержек участников внешнеэкономической деятельности. У нас применяются единые меры, что очень важно, санитарно-гигиенического контроля, удалось запустить общий рынок в такой чувствительной сфере как фармацевтика, - подытожил он. - Можно констатировать, что в принципе у нас работает товарный рынок, за исключением некоторых изъятий».

По словам С.Шухно, на этом интеграционная повестка не исчерпана, это только начало пути, впереди – решение новых задач.

«Предстоит реализовать то, что заложено в договоре о ЕАЭС, это решение таких задач – запуск единых рынков электроэнергии, нефтепродуктов, обеспечение большей координации в ключевых сферах экономики, в первую очередь, в промышленности, в сфере аграрной политики. Максимум до 2025 года у нас есть время, по всем этим рынкам приняты Дорожные карты, идет работа по реализации. Очень важен вопрос по снятию сохраняющихся внутри союза барьеров и ограничений, и недопущения появление новых. Эта проблема очень чувствительна», - рассказал представитель ЕЭК.

Он отметил, что это примерно 40% от общепринятых евразийской комиссией решений.

Кроме того, предстоит определить траектории дальнейшего развития интеграции.

«Чтобы определить планы, нужно четко понимать ситуацию внутри союза. Поэтому комиссия оценивает выполнение достигнутых договоренностей. Сейчас мы готовим документ для доклада главам государств по итогам текущего года», - сказал он.

Как отметил С.Шухно, отдельным аспектом стоит вопрос об укреплении роли суда ЕАЭС и обеспечение выполнения всех норм и обязательствами всеми членами союза. Высказываются предложения об усилении контрольных функций органа, создание действенных механизмов мониторинга за соблюдением принятых решений.

«Необходимость таких шагов назрела. Есть предложение от президента РФ Владимира Путина, прозвучавшее во время послания, включить в договор такие сферы как атомную энергетику, возобновляемые источники энергии, медицину, космос, туризм и спорт. Сейчас они не входят в компетенцию союза, но интерес к ним высок, как со стороны бизнеса, так и со стороны граждан», - рассказал он.

По мнению представителя ЕЭК, необходимо постепенно выходить на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые и должны стать основой интеграции. Портфель таких проектов уже есть.

Он также полагает, что для более конструктивного диалога и развития интеграции назрела необходимость в создании структуры, работающей по аналогии с каналом Евроньюс, через которую бы можно было освещать темы евразийской интеграции, «иначе сложно будет донести правильную позицию, которая формируется в ЕЭК».

«Информация о том, что мы делаем, очень медленно доходит до граждан Евразийского союза», - сказал С.Шухно.

Своим мнением по поводу интеграционных процессов в ЕАЭС поделился и российский экономист Евгений Надоршин, который считает, что к полноценному сотрудничеству друг с другом страны пока не готовы.

«Может быть, нам нужно учиться дружить «за», а не дружить «против». Очень большая проблема политика сейчас, что с большим трудом порождает конструктивное взаимодействие, потому очень часто деструктивно ориентировано во внешнее пространство. Чтобы экономика имела успех, нужно уметь переориентировать экономическую политику, интеграционные процессы на другие рельсы. Не всегда пытаться бежать за тем, что политики хотят навязать», - поделился он.

По его мнению, необходимо расширять сотрудничество с зонами свободной торговли, с другими объединениями, включая Европейский союз.

«Более 50 стран и объединений проявили заинтересованность в сотрудничестве с ЕАЭС за 3 года. Налаживание диалога и возможное заключение договоров с другими союзами и объединениями, в частности, АСЕАН и ЕС, дали бы нам хорошие возможности», - сказал экономист.

В свою очередь другой российский экономист Михаил Делягин остановился на тенденциях, происходящих в мировой экономики и затрагивающих в процессы на евразийском пространстве.

«Глобальные процессы резко изменились. Глобальные рынки, которые так долго строили, начинают распадаться на глазах на макрорегионы. Нас ждет впереди глобальная депрессия и очень жестокие времена, сокращение объемов рынков может привести к утрате технологий. В этой ситуации вопрос простой – или мы сможем построить свой макрорегион, несмотря на все наши проблемы и многочисленных тараканов, которые роются в наших головах или мы будем, как говорят о нас китайцы, надежным тылом великого Китая, одной из провинций, одним из придатков Китая», - сказал он.

По его мнению, это реальный выбор, который перед нами стоит в стратегической и ближайшей перспективе.

«И если смотреть на достигнутый результат с точки зрения этой потребности, что мы должны создать свой макрорегион, то это координация макроэкономической политики, а как можно координировать то, что имеет принципиально разные цели? В России главным в макроэкономическом развитии видят – это таргетирование инфляции. Глава банка России, не стесняясь, говорит, что да, меры по таргетированию инфляции ведут к обеднению населения, ну что ж поделать…А, скажем, мы смотрим на Казахстан, то видим, что здесь главным является развитие индустрии, у вас уже вторая пятилетка идет индустриально-инновационного развития. Не знаю, как у вас, в России принято с юмором относиться к стратегическим указаниям руководства, но при этом пятилетка выполняется», - отметил он, заметив, что в первой пятилетке из более тысячи проектов было реализовано 770, созданы новые отрасли для Казахстана, во второй пятилетке, что идет сейчас, тоже создаются новые отрасли.

«В чем проблема индустриально-инновационного развития Казахстана? В том, что нет рынков сбыта. Та же самая проблема, что и в Республике Беларусь. Какие могут быть рынки? Это рынки России, в том случае, если Россия будет модернизироваться, если она не будет заниматься комплексно системной модернизацией, то рынков и не возникнет... Сначала надо определить общие цели и только потом будет вырастать общая макроэкономическая политика», - считает экономист.

Лариса Черненко

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