Божко Минсельхозу: Хватит гонять дорожников по коридорам

Вице-спикер Мажилиса попросил представителей Минсельхоза быстрее согласовывать вопросы перевода участков земель лесного фонда в земли использования для строительства трасс.

Вице-спикер мажилиса парламента РК Владимир Божко на правительственном часе «Развитие автомобильных дорог в рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы» отметил, что 2018 год для дорожных строителей по планам является очень напряженным, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-спикера палаты, сегодня проводятся значительные объемы работ на автодорогах областного и районного значения.

«Это важно, поскольку есть расчеты экспертов, говорящие о том, что плохая местная дорожная сеть удорожает госуслуги населению в 2-3 раза. В 2018 году на ремонт дорог местной сети выделены из республиканского и областных бюджетов 145,9 млрд тенге. По сравнению с 2017 годом финансирование увеличено на 58,9 млрд. То есть поручение Президента, данное в Послании об увеличении ежегодного финансирования ремонта местной дорожной сети до 150 млрд тенге выполнено. Всего в 2015-2017 годах отремонтировано 4 тысяч км местных дорог», - отметил он.

По его словам, также принимаются меры по развитию придорожной инфраструктуры.

«Необходимо отметить, что в этом направлении активно работает Кызылординская область на трассе Западная Европа - Западный Китай, где определено строительство 41 объекта придорожного сервиса. На сегодня введено 22 объекта с инвестициями 4 млрд 857 млн тенге. И хотел бы обратить внимание, что эти придорожные пункты, как правило, в комплексе включают гостиницы, кафе, СТО, бензозаправки, они привлекательны своей архитектурой и комплексом бытовых услуг. До конца 2018 года в этой области планируется сдать в эксплуатацию еще 7 объектов на общую сумму 1 млрд 244 млн тенге. И можно с уверенностью сказать, что это будут привлекательные придорожные объекты, заметно влияющие на пополнение областного и районного бюджетов», - подчеркнул В. Божко.

В то же время замруководителя Мажилиса добавил, что 2018 год для дорожных строителей по планам является очень напряженным.

«Надо закончить 22 проекта общей протяженностью 528 км и продолжить работу по другим важным направлениям. О чем более подробно будет доложено депутатам в информации министра. Вместе с тем, анализ хода реализации программы «Нурлы жол» и плана мероприятий по ее реализации показывает, что имеются системные проблемы», - констатировал он.

Другим не менее важным вопросом, на его взгляд, является устройство системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения.

«По правительственному плану мероприятий по реализации программ «Нурлы жол» этой схемой должны были покрыты в 2015 году - 211 км, 2016 году - 469 км, 2017 году - 5296 км, 2018 году - еще 480 км. Пример положительный есть. На данное время платным является только один участок, 250 км трассы «Астана - Щучинск», который в год зарабатывает 1,5 млрд тенге. Вместе с тем только в этом году «КазАвтоЖол» обещает ввести участки Алматы-Капшагай, Алматы-Хоргос, Астана-Темиртау и приступил к разработке ПСД по строительству системы контроля еще для 13 платных участков. Хотя он это должен был сделать раньше. Это возможность зарабатывать живые деньги. Но непонятно, почему практически сроки ввода платных участков срываются постоянно», - отметил вице-спикер палаты.

Кроме того, по его данным, следует обратить внимание министерства сельского хозяйства на необоснованно долгое согласование по переводу 11 участков земель лесного фонда в земли использования для строительства трасс.

«Это 118 га в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Самое печальное, что эти проекты с 2015 года находятся на рассмотрении в МСХ. Хватит уже гонять по коридорам дорожников, у них и так своих проблем выше крыши. Необходимо ускорить временный отвод 706,6 га земли под карьеры в Алматинской и Жамбылской областях. Тоже вопрос был затянут, но сейчас мне Женис Махмудович (Касымбек, министр по инвестициям и развитию РК) доложил, что он практически на прошлой неделе решен», - сообщил В. Божко.

В заключение замруководителя палаты дополнил, что статья 748 Налогового кодекса с 1 января 2018 года в 10 раз увеличила стоимость инертных материалов для дорожников.

«Почему такая разноголосица? При том, что недропользование и дорожники находятся в одном министерстве. Где-то надо координировать и своевременно упреждать такие факты, которые сдерживают дорожное строительство», - считает он.

Ксения Давыдова, Астана

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