Известные музыканты Давид Герингас, Дали Гуцериева и Екатерина Лехина выступят в Астане

Начало концерта в 18.00.

Прославленные музыканты Давид Герингас, Дали Гуцериева и Екатерина Лехина выступят в Астане, сообщает Zakon.kz.

На сцену Большого зала «Астана Опера» 16 сентября выйдут музыканты, чьи имена широко известны во всем мире: виолончелист и дирижер, лауреат первой премии (золотая медаль) Международного конкурса имени П.И. Чайковского Давид Герингас; лауреат I премии Международного конкурса им. С. Кнушевицкого Дали Гуцериева (виолончель) и лауреат I премии Международного конкурса вокалистов Пласидо Доминго «Опералия» Екатерина Лехина (сопрано). Программа концерта «Звёзды исполнительского искусства» также пройдет в блистательном исполнении Симфонического оркестра «Астана Опера».

Вниманию публики предложат увертюру «Поэт и крестьянин» Франца фон Зуппе, концерт-сюиту для виолончели, сопрано и симфонического оркестра Константина Боярского. Кроме того, прозвучит Kol Nidreі для виолончели и оркестра Макса Бруха, вечер завершит Симфония №4 «Итальянская», ля мажор, ор. 90 Феликса Мендельсона.

За пульт Симфонического оркестра «Астана Опера» встанет маэстро Давид Герингас, который также выступит сольно, как виолончелист, исполнив произведение Kol Nidreі Макса Бруха. Напомним, что Давид Герингас известен не только своей виртуозной игрой, но и необычайно обширным репертуаром: от Баха и Моцарта до Губайдулиной и Васкса. Одним из первых на Западе он представил музыку композиторов-авангардистов России и Прибалтики. Многие из них посвятили музыканту свои произведения. Как дирижёр работал с оркестрами Европы, Мексики, Коста-Рики, Исландии, Японии, Китая.

Его коллега виолончелистка Дали Гуцериева принадлежит к новому поколению талантливых российских музыкантов. Лауреат I премии Международного конкурса им. С. Кнушевицкого. На сцене «Астана Опера» прозвучит Сюита для голоса, виолончели и оркестра, которую специально для виолончелистки написал наш современник – российско-британский композитор Константин Боярский. Молодая солистка регулярно выступает на сценах крупнейших театров Финляндии, Испании, Италии, Чехии.

Вместе с Дали Гуцериевой концерт-сюиту для виолончели, сопрано и симфонического оркестра Константина Боярского исполнит солистка Большого театра, певица-сопрано Екатерина Лехина, ставшая в 2007 году лауреатом I премии Международного конкурса молодых вокалистов Пласидо Доминго «Опералия». В 2008 году состоялся ее дебют в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в партии Олимпии из «Сказок Гофмана», а в 2011 году певица получила престижную награду Американской академии звукозаписи «Грэмми» в номинации «Лучшая оперная запись».

Начало концерта в 18.00.

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