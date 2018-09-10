В Кызылординской области 400 частных детских садов работают в рамках ГЧП

Всего в регионе реализуется 75 проектов в рамках ГЧП.

Председатель комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК Бирганым Айтимова на выездном заседании Комитета по вопросам реализации проектов ГЧП в сфере образования и здравоохранения предложила тиражировать опыт Кызылординской области по функционированию дошкольных организаций как лучший по стране. Об этом сообщается на официальном интернет-ресурсе города Кызылорды.

По области функционируют 396 частных детских садов или 71 процент всех дошкольных образовательных организаций. Это лучший показатель по стране.

"Мы уже ознакомились с рядом объектов - детскими садами, построенными в рамках ГЧП, и мы с коллегами считаем, что опыт Кызылординской области нужно тиражировать как лучший по республике", - отметила Бирганым Айтимова.

Как отмечается в сообщении, всего в регионе реализуется 75 проектов в рамках ГЧП. Из них 29 проектов в сфере здравоохранения; 12 проектов с сфере физической культуры и спорта; 10 проектов в сфере ЖКХ; 8 проектов в сфере образования; 7 проектов в сфере цифровизации; 5 проектов в сфере пассажирского транспорта и автомобильных дорог и по одному проекту в сферах культуры, социального обеспечения, общественного порядка и экологии.

В Кызылординской области с рабочей поездкой побывали депутаты Сената Парламента РК, которые ознакомились с деятельностью социальных объектов, работающих в рамках ГЧП, а также посетили социально-культурные объекты Сырдарьинского, Кармакшинского и Аральского районов и Байконура.

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