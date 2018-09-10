Двух разбойников, жестоко избивших 72-летнего пенсионера, задержали в Алматинской области

Одному из задержанных едва исполнилось 26 лет.

Полицейские Алматинской области задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера, который числился в розыске, как пропавший без вести и был обнаружен с тяжелыми травмами в одной из больниц, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщили в ведомстве, данный факт был зарегистрирован в Карасайском районе. Еще неделю назад, а точнее 2 сентября, к местным полицейским поступило обращение об оказании содействия в поисках 72-летнего жителя села Иргели. Пропавшего без вести мужчину вскоре удалось отыскать в одной из алматинских больниц, куда он был доставлен каретой скорой помощи. Как оказалось, пенсионер был сильно избит неизвестными и по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

«Выяснилось, что пожилой мужчина пропал 30 августа у одного из крупных рынков. Находившиеся при нем деньги и сотовый телефон оказались похищены. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен вероятный маршрут потерпевшего и проверены все имеющиеся в этом районе видеокамеры. В итоге сотрудникам Карасайского РУВД удалось выйти на двух местных жителей, 1974 и 1992 годов рождения, подозреваемых в избиении и ограблении пенсионера. Подозреваемые уже задержаны и помещены под стражу» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

По данному факту полицией региона начато досудебное расследование, предусмотренное ст.192 ч.2 УК РК «Разбой». Потерпевший пенсионер находится под наблюдением медиков.

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