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Жертвами атаки боевиков на КПП в Афганистане стали 15 силовиков

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан".

Фото : AFP 2018 / Shah Marai10 сентября 2018, 12:21

По меньшей мере 15 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли и 18 получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан"* на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, в ночь на понедельник талибы напали на контрольно-пропускные пункты в одном из районов провинции Кундуз.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

*Террористические группировки "Талибан" и ИГ запрещены в Казахстане.


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