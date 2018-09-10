Депутат возмутился ремонтом новых дорог

Есть примеры, когда ряд участков новых дорог ремонтируется.

На правительственном часе «Развитие автомобильных дорог в рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в Мажилисе Парламента РК депутат Арман Кожахметов поднял вопрос качества ремонта дорог республиканского значения, передает корреспондент Zakon.kz.

«Два раза я выезжаю в Караганду по автомобильной дороге, которая функционирует уже более двух лет. И с коллегами туда на автомашинах добираемся, и уже видим, что, к сожалению, есть примеры, когда ряд участков, в том числе и этой новой дороги ремонтируются. Мы знаем и другие примеры, когда был смыт мост автомобильный, когда у нас на участке Алматы-Хоргос 80 км дороги были признаны некачественными. У меня вопрос. В наших договорах подряда, которые заключаются с иностранными, отечественными инвесторами дорожниками, каков механизм ответственности этих компаний, есть ли градация по стадиям, приемки, эксплуатационного обслуживания – какая ответственность предусмотрено к подрядчикам?» - обратился он к министру по инвестициям и развитию РК Женису Касымбеку.

На этот счет глава ведомства отметил, что механизм контроля качества строительства республиканской сети дорог «многоступенчатый».

«Существует авторский надзор, затем нанимается технадзор, если это финансирует международный банк, то он нанимает сам - в основном это крупные компании, имеющие большой международный опыт и статус, они, естественно, независимые. Например, какой-то любой дефект, потом обнаруженный после их работы, влияет на их репутацию. Достаточно жестко эта работа ведется», - пояснил он.

«По международным контрактам и по местным есть гарантийные сроки - 3-4 года. На этот период удерживается банковская гарантия. В случае, если выявляется дефект в гарантийный период, то компания должна за счет собственных средств полностью провести ремонтные работы и по новой сдать объект заказчику. При этом гарантийные сроки дополнительно добавляются, продлеваются. Это стимулирует сегодня компании для того, чтобы изначально вести качественно работы», - указал министр.

В то же время министр сообщил, что количество судебных разбирательств по объектам с некачественным строительством значительно уменьшилось.

«У нас, я могу заверить, количество судебных разбирательств по объектам с некачественным строительством значительно уменьшилось. Про 80 километров - у нас такой информации нет, что там некачественная работа и там проводился ремонт дороги. Такой информации нет. Были локальные проблемы, которые решались, компании за свой счет все устранили. Сейчас там на этом участке нормальная дорога. По этому участку -Алматы-Хоргос первые годы были проблемы - переувлажненное земельное полотно. Были большие осадки в начале года до середины года и мы имели определенные проблемы по земляному полотну, которые в последствие оказали влияние и на само строительство, и на его сроки», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

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