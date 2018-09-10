Зарплаты промышленников выросли на 11% за год

В среднем трудозанятые в промышленности по итогам второго квартала получали ежемесячно 225 тысяч тенге.

В Казахстане во II квартале текущего года среднемесячная заработная плата работников промотрасли составляла 224,7 тысячи тенге - сразу на 11,1% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

С учетом инфляции, реальный рост покупательской способности заработных плат в секторе составил 4,6%.

Для сравнения, в среднем по РК заработная плата составляла всего 162,8 тыс. тенге - на 5,5% больше, чем год назад, и на 2,2% - с учетом инфляции.

Наибольшие зарплаты, ожидаемо, получали промышленники нефтегазовых регионов: Атырауской (533,6 тыс. тг, +18,9% за год), Мангистауской (488,6 тыс. тг, +6,7% за год) и Западно-Казахстанской (374,7 тыс. тг, +5,3% за год) областей.

Наибольшие зарплаты, как и их наибольший годовой рост, зафиксированы для горнодобывающего сегмента - 358,6 тыс. тг, +13,1% за год (и +6,5% составило увеличение покупательской способности).

Самый прибыльный сегмент горнодобывающей сферы - нефтегазодобыча: здесь зарплаты составляли в среднем 692,6 тыс. тг (+16,9% за год).



Среднемесячные заработные платы в сфере переработки достигли во II квартале текущего года 177,4 тысячи тенге (+11,1% год-к-году, и +4,6% - с учетом инфляции).

Самые высокие зарплаты в секторе зафиксированы в сфере производства табачных изделий (600,4 тыс. тг, +4,4% за год) и переработке нефти и кокса (341,1 тыс. тг, что, впрочем, на 1,9% меньше, чем годом ранее).



В электротеплоснабжении среднемесячные заработные платы составляли во II квартале 149,4 тысячи тенге - на 8,3% больше, чем годом ранее (+2% к покупательской способности).

В сфере водоснабжения и канализации, а также контроля над сбором и распределением отходов, зарплаты достигли всего 108,1 тыс. тг - на 7,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (и лишь +1,4% составил реальный рост).

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