Операционная прибыль "KMG International" в I полугодии 2018 года составила $114,6 млн

За отчетный период компания увеличила объемы нефтепереработки и трейдинга нефтепродуктов.

По итогам I полугодия 2018 года компания «KMG International» («KMGI» или Группа) достигла положительных операционных и финансовых результатов. За отчетный период Группа зарегистрировала операционную прибыль (EBITDA) в размере 114,6 млн. долл. США, что на 60% превышает уровень 2017 года (71,3 млн. долл. США).

Основными драйверами роста с точки зрения операционной эффективности стали такие факторы как увеличение объемов переработки сырья за отчетный период (+27%), а также значительный рост продаж нефтепродуктов в Румынии и регионе в I квартале т.г. (+80%).

Вместе с тем, чистая прибыль «KMGI» составила 30,6 млн. долл. США, что почти в 5 раз (+492%) выше результатов, зарегистрированных за аналогичный период прошлого года (5,2 млн. долл. США). Максимальных показателей чистой прибыли удалось достичь главным образом за счет внутренних программ развития, а также проектов по оптимизации издержек.

Объем переработанных видов сырья на трех производственных объектах «KMGI» в Румынии – НПЗ «Petromidia» и «Vega», а также нефтехимическом комплексе «Petrochemicals» - достиг порядка 3,4 млн. тонн, что на 27% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии 2018 года валовой оборот «KMGI» составил 6,67 млрд. долл. США, что на 65% выше уровня 2017 года.

Дочерние организации Группы в Болгарии, Молдове и Грузии достигли уровня объемов продаж в 1,5 млн. тонн, что на 5% выше показателя за аналогичный период 2017 года. При этом, основной положительный результат в данном сегменте был достигнут за счет роста объемов продаж нефтепродуктов в Румынии, составивших в первом полугодии 1,4 млн. тонн (+15%).

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