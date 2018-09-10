Дороги на Алаколь и к Чарынскому каньону подверглись критике

Предложено разработать по каждому региону Дорожную карту ремонта местных дорог.

Депутат Нуртай Сабильянов на правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития автомобильных дорог в рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» затронул проблемы плохих дорог в регионах, передает корреспондент Zakon.kz.

«Много местных дорог в стране сильно разрушены, что затрудняет внутрирегиональную мобильность. Глава государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», указал на то, что для улучшения внутрирегиональной мобильности важно увеличить финансирование ремонта и реконструкции местной сети автодорог, общий объем ежегодно выделяемых бюджетных средств которых следует довести в среднесрочной перспективе до 150 млрд тенге», - напомнил он.

По его словам, селами в которых единственное средство сообщения - автодороги полностью разбиты, являются Егиндыбулак Каркаралинского района, Текенекті Нуринского района Карагандинской области, Келдымурат, Коктерек, Карабута Урджарского района Восточно-Казахстанской области, Сулы и Тимирязевское Тимирязевского района Северо-Казахстанской области и большая часть местных дорог Западно-Казахстанской области.

«Также огромную критику вызывают дороги к озеру Алаколь со стороны Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, Кендерли (Мангыстауская область), Тамгалы-Тас, Чарынский каньон и другие. И это несмотря на то, что они являются туристическими объектами. По всем этим направлениям требуется скорейшая реконструкция. В связи с этим, предлагаю разработать по каждому региону Дорожную карту ремонта местных дорог.(...) Непрозрачность в системе финансирования проектов по ремонту некоторых автомобильных дорог республиканского значения на этапе утверждения проектов», - отметил мажилисмен.

В то же время Н. Сабильянов указал, что депутаты при рассмотрении проекта республиканского бюджета на 2018 год, столкнулись с таким явлением, когда поддержанные республиканской бюджетной комиссией и депутатами проекты по ремонту автодорог впоследствии по неизвестным причинам исключались из необходимого перечня.

«Так, например, в 2018 году было запланировано финансирование проектов по среднему ремонту 15-ти км автодороги (около с. Баршатас) республиканского значения Караганда-Аягоз-Богаз и среднему ремонту 38-ми км участка автодороги республиканского значения Семей-Кайнар. Однако по неизвестным причинам, после принятия республиканского бюджета эти проекты были исключены из перечня финансирования в 2018 году.

Кто ответит перед жителями этих населенных пунктов, перенесших последствия ядерных взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне, сколько им терпеть трудности с дорогами?» - возмутился парламентарий.

Ксения Давыдова, Астана

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