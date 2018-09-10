Арт-фестиваль ERG прошел в Алматы

Всего в Алматы на ультрасовременной и креативной площадке ARTХАУС под открытым небом выставили свои работы 60 участников из разных регионов Казахстана.

Сотни алматинцев и гостей города побывали на уникальном арт-фестивале – творческом конкурсе «Страна мастеров». В этом году традиционное состязание среди сотрудников предприятий Евразийской Группы прошло в новом формате и выявило десятки талантов.

Александр Власенко работает монтером путей на Соколово-Сарбайском горно-обогатительном управлении. В свободное время посвящает себя дереву. Уже пять лет Александр мастерит столы и стулья, а с недавнего времени стал увлекаться созданием светильников, их он и привез на суд жюри конкурса.

«Все полностью сделано и обработано вручную из массива березы. Светильники с энергосберегающими лампочками – украшение любой комнаты. Моему хобби уже пять лет, которое приносит большое удовольствие», - поделился участник конкурса.

Всего в Алматы на ультрасовременной и креативной площадке ARTХАУС под открытым небом выставили свои работы 60 участников из разных регионов Казахстана, доказав, что искусство активно развивается и в малых городах страны.

«Я оценивал сегодня две номинации: «Выставка» и «Ярмарка». Мое мнение – это очень творческие люди с большим потенциалом. Ведь кроме своей основной работы они пытаются творить. Безусловно, радует, что в Казахстане живут такие талантливые люди», - поделился впечатлениями известный казахстанский художник и скульптор Эдуард Казарян.

Трое сотрудников АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» стали победителями в номинациях «Выставка», «Фотосушка» и «Ярмарка». Талант Кристины Паршуковой, Евгении Набиевой и Татьяны Кочубеевой был высоко оценен членами жюри. В номинации «Мастер-класс» первое место заняла сотрудница ТОО «Евразийская Группа» - Лилианна Сембаева, а ее коллега Гаухар Жетписбаева выиграла в номинации «Я-дизайнер».

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