Пропускная способность БАКАДа составит 38 тысяч авто в сутки

Данная автодорога позволит вывести транзитные потоки за пределы города.

На правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития автомобильных дорог в рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек проинформировал о текущей ситуации по строительству Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАДа), передает корреспондент Zakon.kz.

«Хочу отметить что в текущем году мы успешно начали реализацию первого крупного концессионного проекта «Строительство и эксплуатация Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги», - сказал он.

Глава ведомства напомнил, что 7 февраля 2018 года был заключен договор с турецко-корейским Консорциумом «Алсим Аларко - Макйол - СК - Корея Экспрессвэй» на строительство сроком 4,5 года и эксплуатацию на 15,5 лет и 31 мая текущего года начаты строительные работы, где планируется создать свыше 3 тысяч рабочих мест, с завершением в 2021 году.

«Объездная дорога будет современной 6-и полосной скоростной магистралью с цементобетонным покрытием, обеспечивающим расчетную скорость до 150 км/ч с расчетной интенсивностью 38 тысяч автомобилей в сутки», - уточнил министр.

По его словам, данная автодорога позволит вывести транзитные потоки за пределы города, что предупредит образование транспортных коллапсов и положительно отразится на экологии города.

Ксения Давыдова, Астана

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