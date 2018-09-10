77 млрд тенге выделено на ремонт автодорог республиканского значения

Работы по капитальным и средним ремонтам ведутся согласно графиков.

На правительственном часе в Мажилисе по вопросам развития автомобильных дорог в рамках реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал, что на ремонт и содержание дорог республиканского значения в этом году предусмотрено свыше 77 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

«На ремонт и содержание автодорог республиканского значения в текущем году предусмотрено порядка 77 млрд тенге. По итогам 2018 года планируется ввести в эксплуатацию автодороги Денисовка-Карабутак - 40 км, Кеген-Жаланаш-Сатты - 35 км и Аксу-Курчатов - 24 км», - перечислил он.

Кроме того, по его словам, в рамках капитального ремонта ведутся работы по ремонту 33 аварийных мостов и путепроводов, а также по устройству 17 надземных пешеходных переходов.

«Также охвачены капитальным ремонтом 5 пограничных пунктов перехода - Каракога, Ауыл, Уба, Жана Жол, Сырым. Паралельно ведутся проектные работы для капитального ремонта 17 участков протяженностью 509 км, 13 автодорожных мостов и надземных пешеходных переходов, 3 пограничных пункта перехода - Алимбет, Бидайк, Кызылжар.

Средним ремонтом охвачено 1 620 км дорог, из них порядка 490 км с применением технологии ШПО, 650 км с применением технологией ресайклирования, порядка 480 км устройство покрытия, а также планируется благоустройство 6 площадок отдыха, ремонт 17 водопропускных труб и устройство освещения на протяжении 52 км», - пояснил глава ведомства.

Он добавил, что работы по капитальным и средним ремонтам ведутся согласно графиков производства работ.

Ксения Давыдова, Астана

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