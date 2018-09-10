На левом берегу Сырдарьи строится город по примеру Астаны

Делегация из Астаны посетила Кызылординскую область.

В рамках Дней культуры столицы в Кызылорде прошли спектакль кукольного театра «Мәңгілік бала бейне», выставка «Ақ тілекпен Астана!» и гала-концерт с участием звезд казахстанской эстрады, передает официальный интернет-ресурс города Кызылорды.

Аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев поздравил гостей из столицы с 20-летием города и пожелал новых достижений.

"Построенная за короткий период Астана сегодня неповторимый архитектурный «проект века», восхищающий весь мир. В этом году мы отмечаем 20-летие Астаны и 200-летие Кызылорды. Такая связь между первой и нынешней столицами Казахстана говорит о многом. К юбилею Астаны мы торжественно преподнесли в дар музейную экспозицию под открытым небом. В церемонии открытия музея космической отрасли принял участие Глава государства, ведь космодром Байконур – историческое место, гордость не только для казахстанцев, но и для всего человечества", - отметил руководитель региона.

Напомним, в этом году на левом берегу Сырдарьи строится новый город по примеру Астаны, в том числе центра «Рухани жаңғыру», воссоздаваемого по чертежам бывшего здания КазЦИК, где в 1925 году было принято историческое решение о переименовании этноса в "казахи".

В ходе поездки в Кызылординскую область члены делегации из Астаны посетили историко-культурные, социальные и промышленные объекты региона: мемориальный комплекс «Коркыт ата» в Кармакшинском районе, Аллею государственных символов, строящийся на левом берегу центр «Рухани жаңғыру», Дом предпринимателей, IT-парк и др.

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