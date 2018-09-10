Жителей Актобе попросили сохранять спокойствие 10 сентября
Водном из районов города проведут учения.
Фото : Uralskweek.kz10 сентября 2018, 13:05
10 сентября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Актобе в районе Акжар-2 будут проводиться антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актюбинский областной штаб по борьбе с терроризмом.
Отмечается, что указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера.
"Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям , а также сохранять спокойствие в период их проведения", - сказано в распространенном сообщении.
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