Жителей Актобе попросили сохранять спокойствие 10 сентября

Водном из районов города проведут учения.

10 сентября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Актобе в районе Акжар-2 будут проводиться антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актюбинский областной штаб по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера.

"Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям , а также сохранять спокойствие в период их проведения", - сказано в распространенном сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!