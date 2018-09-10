Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жителей Актобе попросили сохранять спокойствие 10 сентября

Водном из районов города проведут учения.

Фото : Uralskweek.kz10 сентября 2018, 13:05

10 сентября Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Актобе в районе Акжар-2 будут проводиться антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Актюбинский областной штаб по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что указанные мероприятия имеют плановый характер и направлены на повышение уровня готовности государственных органов к угрозам террористического характера.

"Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к данным мероприятиям , а также сохранять спокойствие в период их проведения", - сказано в распространенном сообщении.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты