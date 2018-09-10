Убийцу Немцова перевели в колонию строгого режима за нарушения порядка

Заключенный может находиться там сроком до одного года.

Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, перевели в другую колонию как злостного нарушителя порядка. Об этом сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного ГУ ФСИН Ольга Хинданова.

Он отбывал наказание в иркутской исправительной колонии № 3, а перевели его в ангарскую ИК-2.

"По закону заключенный может находиться там сроком до одного года", — рассказала Хинданова.

Исправительную колонию № 2 создали в середине прошлого века. Она стала отдельным пунктом самого крупного лагеря СССР — Китойлага, силами которого в 1950-х годах строился город Ангарск. Сейчас ИК-2 — это колония строгого режима для лиц, впервые осужденных за тяжкие преступления.

Бориса Немцова убили на Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года. В июле вынесли приговор фигурантам дела о его убийстве — их приговорили к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Больше всего получил Заур Дадаев. По версии следствия, в Немцова стрелял именно он. Его подельники получили от 11 до 19 лет.

При этом следствие полагает, что осужденные пошли на убийство исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей.

Заказчики убийства политика пойманы так и не были. Мотивы их также неизвестны. Предполагаемым организатором преступления называют Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске. По данным ФСБ, он скрывается в Объединенных Арабских Эмиратах.

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