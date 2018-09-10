Назначен председатель правления АО "Казконтент"

Им стал Думан Кожахметов.

На должность председателя правления АО "Казконтент" назначен Думан Кожахметов, передаёт BNews.kz. Ранее эту должность занимал Евгений Кочетов.

Сегодня вице-министр информации и коммуникаций РК Нургуль Мауберлинова представила коллективу АО "Казконтент" нового председателя правления, которым стал Думан Кожахметов.

Также вице-министр поблагодарила прежнего руководителя организации Евгения Кочетова за эффективно проделанную работу и профессионализм.

Думан Кожахметов окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева по специальности "Связь с общественностью" и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Экономика и менеджмент СМИ". Работал в АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз", старшим помощником Генерального прокурора Республики Казахстан и на руководящих позициях в частных медиакомпаниях.

Владеет казахским, русским и английским языками.

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