Алматинские курсанты присягнули на верность народу Казахстана и своему Президенту

Исполнение священной клятвы составляет смысл воинской службы.

Курсанты Военного института Сухопутных войск перед Боевым знаменем присягнули на верность народу Казахстана и своему Президенту, сообщает Zakon.kz.

В этом году в Военный институт Сухопутных войск поступило около 300 курсантов, и все они будут присягать своей Отчизне.

На церемонию принятия Присяги 1 курса приглашены ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Республики Казахстан, представители акимата Турксибскского района города Алматы, родители и друзья новобранцев.

- Вы уже успешно прошли курс молодого бойца, сегодня присягали на верность народу Казахстана и своему Президенту, теперь у вас впереди четыре года учёбы, -

отметил в своем выступление начальник Военного института Сухопутных войск генерал-лейтенант Курбан Каражанов. - Вам предстоит проявить усердие, старание в обучении, выдержку и выносливость в предстоящих полевых выходах, стрельбах и вождении военной техники. Будьте прилежными в обучении, с честью несите звание курсанта Военного института.

Присяга - это клятва на верность государству, народу своей страны. Приведение к Военной присяге регламентируется Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» и Уставом внутренней службы. Это один из первых важных актов воинской службы, с которым сталкивается человек, вступив на стезю ратного дела.

В тексте Военной присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл. Выполняя свой воинский долг, каждый солдат страницу за страницей пишет биографию своей судьбы, своей армейской жизни, держит испытание на гражданскую и нравственную зрелость.

Поскольку в присяге сконцентрированы благородные идеалы защиты Родины, то каждый воин, принимая её, берёт на себя высокие обязательства. Их исполнение составляет смысл воинской службы. С того момента, как в торжественной обстановке, перед лицом своих командиров, товарищей, родных и близких произнесёт слова священной клятвы, он считается полноправным защитником Родины.

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