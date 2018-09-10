Мошенники, напугав столичную пенсионерку девальвацией, забрали ее деньги

Граждан, пострадавших от мошеннических действий данных лиц, просят обратиться в полицию.

Пресс-служба ДВД Астаны сообщает о том, что полицейские Астаны задержали группу лиц по подозрению в мошеннических действий в отношении 78-летней жительницы, передает zakon.kz.

Сотрудниками УВД района «Сарыарка» ДВД Астаны задержаны граждане Узбекистана. Данная преступная группа в составе 3-х человек (две женщины и мужчина) в возрасте 60 и 45 лет обманным путем завладели денежными сбережениями пожилой женщины.

В ходе расследования полицейскими была установлена картина произошедшего.

Задержанные, познакомившись с потерпевшей на улице, сказали ей о якобы предстоящей девальвации, которая повлияет на денежные сбережения. После чего мошенники предложили «выход из ситуации». Под предлогом получения дисконт-карты банка они обманным путем завладели сбережениями пенсионерки на сумму 270 тысяч тенге. Деньги пожилая женщина сняла с депозита и передала им.

В настоящее время подозреваемые дали признательные показания. По информации сотрудников полиции, вышеуказанные лица в начале сентября текущего года приехав в столицу, жили на арендованной квартире. Задержанные водворены в Изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество».

Полицейские Астаны призывает проявлять максимальную бдительность, чтобы не стать жертвами таких манипуляций. Не будет лишним напоминанием гражданам, особенно пожилым людям о бдительности, дабы не допустить очередной аферы.

Также граждан, пострадавших от мошеннических действий данных лиц просим обратиться в УВД района «Сарыарка» по адресу (ул. Акбуга,2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-66-10, 71-66-40 или на 102.

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