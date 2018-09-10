Уровень чтения в Казахстане выше, чем в Германии или Польше - Януш Вишневский

Писатели со всего мира приехали в Алматы, чтобы обсудить вопросы глобализации и устроить международный творческий вечер.

Крупнейшее литературное событие прошло в Алматы. Писатели со всего мира приехали на Первый международный форум, где обсудят вопросы глобализации и проблемы современного творчества. Мероприятие прошло в рамках программы "Рухани жаңғыру" и празднования Дня города при поддержке акимата Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщают в Управлении внутренней политики г.Алматы 10 сентября на три дня в южную столицу съехались выдающиеся писатели и поэты современности из 16 стран мира. Открыл форум президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.

"Казахстан, благодаря отечественной литературе и культурным достижениям, может стать известным среди мировых писателей. Это хорошая возможность для казахстанских публицистов познакомиться со звездами мировой литературы, проникнуться новыми идеями, найти литературных переводчиков. Среди наших гостей сегодня французский поэт, номинант на Нобелевскую премию 2019 года Атанас Ванчев дьо Траси, популярный польский писатель Януш Вишневский, а также Алексей Цветков из Израиля, Сергей Гандлевский из России и Бахыт Кенжеев из США", - рассказал на открытии известный публицист, президент Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин.

Почетным гостем форума стал 94-летний писатель Абдижамил Нурпеисов. Автор многочисленных произведений в литературной форме обозначил проблемы современного писательского искусства, подчеркнув, что сегодня профессии мешает развиваться именно технический прогресс. Своим мнением о пройденном творческом пути и казахстанской культуре также поделился польский литератор Януш Вишневский - автор бестселлера "Одиночество в сети".

"Я - ученый-химик, также специалист в компьютерной сфере, а литературой начал заниматься в свободное время. При этом в Германии, где я живу, меня не знают как писателя, а в родной Польше - как ученого. Я свободно владею четырьмя языками - польским, русским, английским и немецким - но пишу только на родном. В этой стране я уже в четвертый раз и могу сказать, что Казахстан - достаточно читающая страна. Здесь уровень чтения выше, чем в Германии или Польше", - рассказал Вишневский.

Финальным аккордом форума станет поэтический вечер, который пройдет12 сентября в 19:00 во Дворце студентов имени Жолдасбекова. На вечере выступят Олжас Сулейменов, Сергей Гандлевский, Алексей Цветков и Бахыт Кенжеев.

В открытии форума также приняли участие выдающиеся отечественные поэты и драматурги, такие как Олжас Сулейменов, Дулат Исабеков, Ұлықбек Есдәулет, Есенгали Раушанов, а также прозаики, публицисты и ученые.

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