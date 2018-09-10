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Жибек Куламбаева и Сагадат Аяп выиграли Летний чемпионат Казахстана

Куламбаева и Детковская также выиграли парный турнир чемпионата.

Фото : zakon.kz10 сентября 2018, 13:55

Жибек Куламбаева и Сагадат Аяп выиграли Летний чемпионат Казахстана.

Жибек Куламбаева и Сагадат Аяп выиграли летний чемпионат Казахстана, который на прошлой неделе проходил в Алматы. В финале у женщин Куламбаева уверенно победила Елизавету Карлову со счетом 6:2,6:4. Третье место заняла Дарья Детковская. Стоит отметить, что Куламбаева и Детковская выиграли парный турнир чемпионата. В финале парного разряда Куламбаева и Детковская со счетом 6:3,6:2 переиграли Анастасию Астахову и Елизавету Карлову.

В финале у мужчин Сагадат Аяп одолел Григория Ломакина в двух сетах- 6:3,6:4. Призовое третье место выиграл Бейбит Жукаев.

В финале парного турнира Сагадат Аяп вместе с Тимуром Мауленовым одолели Алексея Кедрюка и Григория Ломакина со счетом 6:3,7:5.


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