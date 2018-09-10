Алматинской семье удалось вернуть двухмесячную дочь из Турции

Девочке предстоит пройти лечение в Казахстане.

Алматинцы Дарья и Иван Васильев привезли свою двухмесячную дочь на Родину. Маленькая Полина сейчас находится в Научном центре педиатрии и детской хирургии, передаёт корреспондент BNews.kz.

О состоянии ребёнка рассказала мама Дарья Васильева.

"Когда мы приехали за дочерью в Турцию, её состояние было стабильно тяжёлое, в таком же состоянии мы её забрали. Но она за два месяца прибавила в весе. Перед отлётом она весила 1360 грамм, сейчас она уже 1375 граммов", - говорит Дарья.

После, девочку доставили бортом санавиации в Алматы. Казахстанские врачи соберут анализы, чтобы узнать её состояние на данный момент.

"Врачи пока никаких прогнозов не дают, потому что они получили выписку из Турции, будут заново назначать свои анализы и узнавать о её состоянии сами. Только после этого прогнозы могут дать. На данный момент чувства нас переполняют, мы очень рады, что наша дочь в Казахстане, рядом с нами, это безмерное счастье", - сказала Дарья Васильева

Напомним, алматинка Дарья Васильева, два месяца назад родила дочь во время отдыха в Турции. Тогда она была на 24 неделе беременности. Роды экстренно пришлось принимать на заправке, после чего её и ребёнка направили в больницу Антальи. Позже, по словам женщины, ей предъявили огромный счёт за лечение в клинике, который они с супругом были не в состоянии выплатить, из-за этого турецкая клиника ребёнка им не отдавала.

В свою очередь, в возвращении девочки посодействовали неравнодушные казахстанцы, которые выделили средства семье, а также МИД РК.

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