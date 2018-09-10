Убитого в Киеве экс-депутата будут судить за рейдерство

Обвинительное заключение по делу Дениса Вороненкова утверждено.

Расстрелянного в Киеве бывшего депутата будут судить посмертно за рейдерство, сообщает Дни.ру.

Уголовное дело в отношении Дениса Вороненкова не было закрыто после его смерти. На этом настоял сын экс-депутата, рассчитывая доказать в суде невиновность обвиненного в мошенничестве и рейдерском захвате зданий бывшего парламентария.



По версии следствия, в 2011 году Денис Вороненков организовал рейдерский захват здания площадью полторы тысячи квадратных метров на Международной улице. На парламентария заявил предприниматель Отари Кобахидзе.

Следствие установило, что в афере Вороненкову помогали полковник МВД в отставке Вячеслав Полозков, офицеры ФСБ Андрей Мурзиков и Сергей Шишаков и еще несколько адвокатов. Все они дали показания, но лишить Вороненкова депутатской неприкосновенности сразу не удалось. Когда подозреваемый не прошел в следующий созыв Госдумы, он вместе с женой Марией Максаковой бежал на Украину.

Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов утверждает, что обвинение построено на "однотипных" показаниях фигурантов дела. Противоречия в данных так и не были устранены, считает защита, так что можно рассчитывать на оправдательный приговор.

Как сообщается, обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора России Владимир Малиновский. Он контролирует Центральный федеральный округ, пишет Ura.ru.

Дениса Вороненкова убили в центре Киева 23 марта 2017 года. Мария Максакова отказалась возвращаться в Россию. Однако на Украине в последнее время ей угрожают расправой, называя "агентом Кремля".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!