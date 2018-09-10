Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Димаш Кудайберген спел на "Новой волне" с выключенным микрофоном

Зал взорвался аплодисментами и криками «Браво!», и к сцене кинулось множество зрителей с букетами

Фото : из открытых источников10 сентября 2018, 14:48

Казахстанский певец Димаша Кудайбергенова поразил зрителей на конкурсе «Новая волна», спев с выключенным микрофоном, сообщает Zakon.kz.

В ходе исполнения композиции Adagio у казахстанца не включился микрофон. Певец не растерялся и продолжил исполнять песнь, через несколько секунд организаторы исправили недочет и Кудайбергенов поразил зрителей своим уникальным голосом, и мастерством исполнения.

Восторг публики превзошел все ожидания. Зал взорвался аплодисментами и криками «Браво!», и к сцене кинулось множество зрителей с букетами

«Я уже говорил это в первый день, повторю еще раз: видел бы это Николай Басков... Друзья, вы должны знать, что дамы, которые бегут вручать цветы Димашу Кудайбергену, издают примерно те же звуки, что и он на сцене под музыку. Я вам клянусь, я не преувеличиваю и не шучу. Они все делали вот так: а-а-а-а», - сказал ведущий конкурса Тимур Родригес.

После выступления певца сцену завалили букетами и еще долго кричали «Браво».


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты