Димаш Кудайберген спел на "Новой волне" с выключенным микрофоном

Зал взорвался аплодисментами и криками «Браво!», и к сцене кинулось множество зрителей с букетами

Казахстанский певец Димаша Кудайбергенова поразил зрителей на конкурсе «Новая волна», спев с выключенным микрофоном, сообщает Zakon.kz.

В ходе исполнения композиции Adagio у казахстанца не включился микрофон. Певец не растерялся и продолжил исполнять песнь, через несколько секунд организаторы исправили недочет и Кудайбергенов поразил зрителей своим уникальным голосом, и мастерством исполнения.

Восторг публики превзошел все ожидания. Зал взорвался аплодисментами и криками «Браво!», и к сцене кинулось множество зрителей с букетами

«Я уже говорил это в первый день, повторю еще раз: видел бы это Николай Басков... Друзья, вы должны знать, что дамы, которые бегут вручать цветы Димашу Кудайбергену, издают примерно те же звуки, что и он на сцене под музыку. Я вам клянусь, я не преувеличиваю и не шучу. Они все делали вот так: а-а-а-а», - сказал ведущий конкурса Тимур Родригес.

После выступления певца сцену завалили букетами и еще долго кричали «Браво».

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