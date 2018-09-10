Головкин о завершении карьеры, своей мечте и судействе в реванше с "Канело"

GGG признался, что готов к 12 раундам.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) в интервью Boxingtalk.com ответил на несколько вопросов касательно матча-реванша с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), намеченного на 15 сентября в Лас-Вегасе, пишет vesti.kz.

- Только четыре из 20 твоих титульных защит продлились дальше девятого раунда. Казалось, что на финишной прямой первого поединка с "Канело" ты подустал и выдохся. Нужно ли тебе на этот раз лучше контролировать свой темп? Что нужно сделать, чтобы такое не повторилось?

- Меня беспокоит только то, что я провожу свой бой. Я нахожусь в лучшей форме за свою карьеру и чувствую себя на 25 лет.

- Великий Марвин Хагрел однажды сказал, что трудно встать с постели на работу в 5 утра, когда спишь в шелковой пижаме. Ты "поднял" немало денег в боксе, сейчас ты так же мотивирован и голоден, каким был, когда впервые стал чемпионом?

- Когда я только начинал заниматься боксом, моей мечтой было стать чемпионом мира. Мне нравится быть чемпионом, и я не готов отказываться от своей мечты. Я хочу оставаться чемпионом мира, и поэтому я каждый день усердно работаю в тренировочном лагере. Это единственный способ остаться чемпионом. Мой тренер Абель Санчес устанавливает график, и я ему следую.

- Если ты победишь 15 сентября, каковы шансы, что это будет твой последний поединок?

- Спросите меня об этом после боя 15 сентября. Сейчас я чувствую себя хорошо и ощущаю себя сильным. Если фанаты все еще хотят, чтобы я боксировал, то мы посмотрим.

- Тебя не беспокоит, что если поединок получится чрезвычайно близким, то судьи отдадут победу "Канело", чтобы тем самым обеспечить ваш третий бой?

- Я собираюсь сделать свою работу. Я боксер. Надеюсь, что судьи также выполнят свою работу.

- Пройдет ли бой всю дистанцию, если "Канело" будет чаще идти на контакт с тобой на ринге?

- Я ожидаю трудного поединка для нас обоих. Я подготовился к 12 раундам. Я не могу предсказать, как этот бой пройдет или как закончится. Я знаю лишь то, что провел отличный тренировочный лагерь, и Абель Санчес добавил в мои тренировки несколько новых деталей. Я с нетерпением жду 15 сентября и Big Drama Show.

Первый бой Головкин и Альварес провели в сентябре 2017 года также в Лас-Вегасе, но не смогли выявить победителя. Тогда судьи насчитали ничью.

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